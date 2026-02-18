Ответы горхоза севастопольцам достойны журнала «Крокодил»

По его мнению, подборка ответов чиновников департамента городского хозяйства на обращения севастопольцев можно было бы успешно публиковать в советском сатирическом журнале «Крокодил».

— Наталья Сергеевна, вы что там, передовые технологии искусственного интеллекта применяете при ответе, что ли? Типа, денег нет, даже когда люди просят заделать технологическое отверстие после взятия пробы асфальта. На просьбу заделать квадратик поступает ответ, что денег нет?! — обратился к подчиненной М.Развожаев.

На ее заверения, что людей уже поправили и больше такого не повторится, градоначальник разгневался еще больше.

— Вы глупостями не занимайтесь! Сколько я уже могу призывать вас! Недавно мне подарили подборку журнала «Крокодил» 80-го года, там в первом номере вводится рубрика «Бюллетень отписчика». Вы прямо можете в эту рубрику с частью ваших ответов попасть. Давайте как-то серьезнее относиться! Никто же от вас не требует ответов обязательно положительных, но чтобы логика была, почему и когда, и так далее, — потребовал он от Н.Гуляевой.