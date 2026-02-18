Главная Новости Культура

Музей Античности и Византии откроют в мае

Щербакова Евгения

Наряду с фондохранилищем Историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический», Музей Античности и Византии также откроется в мае 2026 года. Об этом сообщила директор заповедника Елена Морозова во время открытия Исследовательского детского археологического центра «Эврика».

По ее словам, второй Детский центр откроется как раз в Музейно-храмовом комплексе, в здании Музея Античности и Византии в рамках национального проекта «Семья», при поддержке Министерства культуры.

«У нас откроются первый и второй этапы большой экспозиции в нашем основном музейном здании, конкурс уже отыгран. Мы уже пожали руки, наши партнеры приедут в скором будущем и начнут свою работу», – сказала Е.Морозова.

Она также рассказала, что в новом музейном пространстве, помимо еще одного Детского центра, откроется музейная сувенирная лавка.

«Наша постоянная экспозиция будет открываться выставкой «Музей о музее», где мы расскажем, какова история исследований в Херсонесе Таврическом, и многое другое – здание очень большое», – продолжила Е.Морозова.

По ее информации, заключенный контракт очень большой, требования высочайшие, техническое задание — сложнейшее, в экспозиции 9300 предметов.

«Опция открытого фондохранения позволит нам показывать те памятники, которые не входят в основную экспозицию. Это памятники абсолютно всех эпох, всех периодов развития Херсонеса Таврического. Мы также будем удивлять посетителей капсульными выставками из собрания фондохранилища. А особые праздники, такие как «Ночь в музее», позволят нам открывать что-то очень загадочное и интересное», – рассказала Е.Морозова.

По ее информации, часть артефактов, полученных из Южного пригорода, также попали в основную экспозицию Музея Античности и Византии.

«Это работа на долгие годы. У нас стоят до 10 тысяч запечатанных мешков с артефактами, и эта работа для исследователей и реставраторов», – сказала директор, добавив, что открытие фондохранилища позволит обрести базу для камеральной обработки археологических находок, что должно ускорить процесс обработки археологических материалов.

