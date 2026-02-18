Дороги опять пообещали расчистить от противогололедной смеси

Очередное порицание по поводу неубранной с дорог песчано-гололедной смеси было сделано 16 февраля на аппаратном совещании в городском правительстве заместителю губернатора Павлу Иено.

«Когда мы дороги после активного засыпания песком в гололедицу приведем в порядок? Я уже третье аппаратное вам это говорю, ситуация не меняется в лучшую сторону! Даже не видно попыток с этой задачей справиться», – попенял своему заму губернатор Михаил Развожаев.

Тот в ответ опять пообещал в кратчайшие сроки все сделать, заверил, что даже при ограниченном количестве коммунальной техники люди работают даже в выходные. На это глава города посоветовал ему объединиться с руководителем горхоза и разделить зоны ответственности, а заодно привлечь подрядчиков.

«Работы не видно, а особенно результатов! Давайте, чтобы это было интенсивно и заметно!» – строго распорядился градоначальник.