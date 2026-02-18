Что не благоустроили — благоустроят

Общественные пространства — победители прошлых лет в голосовании программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», до которых так и не дошли руки у департамента городского хозяйства, обещают благоустроить в 2026 году и в 2027-м.

Выполнили и перевыполнили

Это следует из доклада на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 16 февраля директора горхоза Натальи Гуляевой.

По ее информации, в 2025 году выполнены работы по благоустройству 25 общественных пространств. Глава департамента перечислила четыре: зеленые зоны в районе дома №212 на пр.Генерала Острякова и в Верхнесадовом — в районе дома №82 по ул.Севастопольской, набережная в селе Андреевка, сквер на ул.Правды у нового здания ТЮЗа. Также в докладе прозвучали адреса отремонтированных участков пешеходной сети.

— У нас отремонтировано шесть больших общественных пространств, имеющих общегородское значение, и 19 — относящихся к пешеходной сети. Мы каждый год включаем проголосованные объекты, в том числе те, которые в силу отсутствия финансирования не были сделаны в предыдущие годы. В 2025 году в том числе включили объекты 2024 года и выполнили, — отреагировал на доклад Н.Гуляевой губернатор Михаил Развожаев.

Где еще шесть из 10?

Отметим, что в 2025 году планировалось выполнить благоустройство 10 территорий, победивших на голосовании нацпроекта — в каждом из 10 муниципальных образований Севастополя. Кроме перечисленных Н.Гуляевой четырех, было еще шесть:

— сквер в районе дома №52 по ул.Крестовского в Балаклаве;

— территория парка в районе ДОФа в Кача;

— сквер Героев Советского Союза на ул.Героев Севастополя в Нахимовском районе;

— территория на улице Животноводов в селе Новобобровка (Байдарская долина);

— зеленая зона в селе Родном (Терновский МО);

— сквер «Центральный» в поселке ГРЭС (Инкерман).

Планы из долгов

По словам Н.Гуляевой, в планах горхоза на этот год 22 объекта. В том числе два — долг по благоустройству 2025 года (сквер Героев Советского Союза и Новобобровка), а также четыре победителя на благоустройство в 2026-м: зеленая зона в Каче на ул.Федоровская (в районе домов №47-59, 2-я очередь, Кача), сквер в районе ДК на улице Тимирязева, 23 (Сахарная Головка), парк на Автобате на Фиоленте и сквер у дома №24 по ул.Гоголя. Остальное в списке — пешеходная сеть — тротуары. Общий объем финансирования по всем этим 22 объектам — 152 млн руб.

Как прозвучало на совещании, всё, что не смогли благоустроить в 2025-м и не смогут из-за недостатка средств в 2026-м, уже точно доделают в 2027 году.