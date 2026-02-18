35-я батарея приглашает отметить День народной воли

Для севастопольцев это победный день, когда Севастополь вернулся домой. И важно помнить, с какой верой и любовью к родной земле это случилось. Этот день объединяет две традиции: чествование защитников и память о народном выборе, ведь настоящий защитник всегда там, где решается судьба Родины.

23 февраля в музее откроются сразу две выставки. Первая — «Мы сохранили твой портрет» — об историях семей защитников города. Вторая — «Грозы сии пойдут во славу России» — представит вооружение ВС РФ и трофейное вооружение ВСУ, переданное участниками СВО.

После официальной части «Встречи друзей» всех ждет полевая кухня!

«Приходите с семьей, чтобы еще раз почувствовать ту весну 2014-го и передать детям память о мужестве и правде», — обращается к жителям Севастополя пресс-служба Музейного комплекса.

Начало праздничных мероприятий в 12:00.