Жителей просят не игнорировать сигнал тревоги

Рябов Михаил

Сбитый украинский беспилотник, сдетонировавший во дворе на ул.Гоголя утром 17 февраля, был начинен поражающими металлическими шариками.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в соцсетях фотографии этой начинки.

Металлические шарики действуют как шрапнель. При детонации взрывного устройства они разлетаются на большой скорости, значительно увеличивая площадь поражения и вероятность нанесения ущерба. Именно поэтому было повреждено так много автомобилей и выбито окон в домах.

«Посмотрите на эти фотографии. В очередной раз призываю вас не игнорировать сигналы тревоги. Понятно, что всю ночь мало кто готов сидеть в укрытии, поэтому как минимум уходите от окон в коридоры, а лучше в ванные комнаты. Не выходите на улицу до сигнала отбоя!» — обратился губернатор к севастопольцам.

Звоните и пишите

Правительство Севастополя опубликовало номера телефонов, по которым можно обратиться, чтобы нужно вызвать комиссию и зафиксировать повреждения от вражеского налета. Это личные номера сотрудников муниципалитетов, поэтому звоните только в дневное время. Оптимально — с 9 до 20 часов.

Задача комиссии — принять заявку. Размер компенсаций будет известен, когда комиссии закончат работу.

Телефоны:
— Балаклавский МО — +7 (978) 812-06-25;
— Гагаринский МО — +7 (978) 300-09-42;
— Ленинский МО — +7 (978) 628-76-24;
— Департамент внутренней политики: +7 (978) 574-29-29 — сюда можно обращаться по вопросам работы комиссий.

Если у вас есть сообщение о проблеме, пожалуйста, пишите только в личные сообщения правительства Севастополя ВКонтакте или на «Госуслуги. Решаем вместе». Эту переписку не увидят посторонние.

