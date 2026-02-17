В больницах №1 и №4 повышают производительность труда

В здравоохранении Севастополя реализуется проект по повышению производительности труда. Об этом шла речь 16 февраля на аппаратном совещании в правительстве города, посвященном итогам работы по нацпроектам и задачам на новый год.

Как прозвучало, с прошлого года эта деятельность распространяется в рамках национального проекта по повышению производительности труда на социальные объекты, в том числе на больницы.

На вопрос губернатора Михаила Развожаева, какие севастопольские медучреждения участвуют в проекте, были названы Первая горбольница и больница №4.

— Да, у нас по национальному проекту продолжается распределение функций. С врача убирают непрофильные функции, перераспределяют их на средний персонал, а со среднего персонала некоторые функции перераспределяют на персонал без медицинского образования, — пояснил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

В процессе обсуждения также прозвучало пояснение, что обучением новым технологиям занимаются представители федеральной структуры в рамках федерального центра компетенций. Ее представители уже несколько лет прикомандированы к Севастополю.

Из планов по нацпроектам на 2026 года было озвучено: совершенствование экстренном медицинской помощи, строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта на ул.Яблочкова на ГРЭС в Инкермане и строительство нового приемного отделения на территории Первой горбольницы. Этот приемный покой также будет модульным зданием. Его разместят между сосудистым центром и семиэтажным зданием хирургического отделения.