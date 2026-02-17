Электросети для района у мыса Фиолент в Севастополе планируется обновить с учетом современных технологий, чтобы они стали по настоящему умными.

На прошлой неделе Министерство энергетики запустило цикл стратегических семинаров «Энергия мысли». Первый из них провел севастополец Алексей Чалый.

Герой Русской весны и экс-руководитель «Тавриды-Электрик» сейчас возглавляет ООО «Разумные электрические сети» и является заместителем руководителя рабочей группы НТИ «Энерджинет» по направлению «Надежные и гибкие сети».

«В сотрудничестве с ним и с лучшими инженерными силами страны мы будем создавать на Фиоленте систему «умных сетей», — сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Примеры таких решений на Крымском полуострове уже есть — проект «умных сетей» реализован компанией «Разумные электрические сети» А.Чалого в Сакском районе.

Справка

Умные сети — это комплекс технологических решений, которые, с одной стороны, делают инфраструктуру более надежной, с другой — автоматически определяют место аварий, что ускоряет время их устранения. Есть и ряд иных преимуществ перед традиционными системами.