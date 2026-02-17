Специалисты МЧС уничтожили вражеский беспилотник

В горно-лесной местности под Севастополем сотрудники МЧС России уничтожили современное вражеское средство поражения — беспилотник.

Как сообщила пресс-служба ведомства, операция прошла в штатном режиме. В обеспечении безопасности мероприятий были задействованы и другие экстренные ведомства и службы города.

Территорию вокруг опасной находки оцепили. Движение по ближайшей автомобильной дороге было временно приостановлено.

Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.

При обнаружении предметов, похожих на средства поражения и их фрагменты, незамедлительно сообщайте по номерам «101» или «112», напоминает ГУ МЧС России по Севастополю.

Атака беспилотников на Севастополь началась вечером 16 февраля и продлиласьдо утра следующего дгя. Силы ПВО и Черноморского флота сбили больше 20 дронов, однако обломки БПЛА повредили жилые дома и автомобили в центре города и в районе Фиолента.