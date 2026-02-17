Севастополь пережил самую продолжительную атаку

Всю ночь силы ПВО и Черноморского флота отражали атаку ВСУ. Городские власти обещают оперативно подсчитать ущерб и устранить повреждения в домах.

Это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. В общей сложности сбито более 24 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев в соцсетях. Атака началась вечером 16 февраля и продлилась всю ночь.

По предварительной информации есть один пострадавший. На Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в одном из частных домов. Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги. Он доставлен в детскую больницу, состояние ребенка удовлетворительное.

От Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о следующих повреждениях. На улице Гоголя упавшая боевая часть от сбитого БПЛА сдетонировала в одном из дворов на холме. В трех многоквартирных домах осколками выбиты стекла, повреждено большое количество автомобилей. В районе корпуса университета и домов 29 и 31 упали множественные обломки БПЛА.

Во дворах частных домов в ТСН СНТ «Прогресс» жители обнаружили множественные обломки беспилотников. Повреждены газовые трубы. На территории еще двух садовых товариществ в районе Фиолентовского шоссе фрагментами сбитых БПЛА выбиты стекла в частных домах.

«Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», — обратился к севастопольцам губерратор.

Он дал поручение своему заму Максиму Ковалеву подсчитать ущерб и оперативно устранить повреждения в домах. Управляющие компании с оперативными службами и работниками муниципалитетов утром начнут подомовой обход.

Чуть позже канале будут опубликованы номера телефонов, куда нужно будет звонить по вопросам, связанным с работой комиссий по определению ущерба.

Найдут виновных

Следственный комитет России расследует преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Севастополя.

На Фиоленте в результате детонации сбитого беспилотника был ранен ребенок. Следком установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, сообщили в ведомстве.