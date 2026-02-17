Севастополь экспортирует косметику, услуги судоремонта, вино и зерно

Об этом сообщил руководитель Управления проектной деятельности Евгений Бодякин, отчитываясь 16 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По его словам, такой результат достигнут путем заключения 15 контрактов субъектами малого предпринимательства (МСП) при участии центра поддержки экспорта. Общая сумма сделок — более 264 млн рублей.

На вопрос о позициях экспорта ответила директор департамента экономического развития Наталья Борисова. Кроме винодельческой продукции она перечислила косметику, IT-разработки (программное обеспечение — в Арабские эмираты), услуги судоремонта и оружие.

На недоуменный взгляд губернатора Михаила Развожаева при упоминании последней позиции глава департамента поправилась, сказав, что не оружие, а отдельные детали, используемые для его производства. Также было добавлено, что в конце 2025 года был заключен крупный контракт по зерну.

В ходе обсуждения было отмечено, что в рейтинге Южного федерального округа Севастополь уже который год в передовиках по внедрению инструментов поддержки экспорта. Да и по его объему город уверенно перевыполняет план, намеченный федеральным центром.