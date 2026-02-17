В фондохранилище «Херсонес» открыли исследовательский центр для детей «Эврика». Это творческое пространство рассчитано на занятия с детьми, с уклоном на изучение истории и археологии.

Первыми в новое интерактивное пространство вошли второклассники расположенной по соседству Инженерной школы.

Как рассказала заведующая отделом подготовки и реализации духовно-просветительских программ Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» Анна Хахалина, Центр будет работать на постоянной основе. В ближайшее время сформируют расписание занятий, посещение которых станет возможным после приобретения билетов в онлайн-формате на официальном сайте музея-заповедника. Центр будет принимать не только учеников начальных классов, его задачей также станет профориентирование молодежи.

Для старшеклассников планируется организовать Малую академию Херсонесских наук, в которой научные сотрудники и специалисты междисциплинарных исследований будут проводить профориентационные занятия. Также предполагается создать Клуб юных музейщиков, попасть в который можно будет только через конкурс. Дети, которые войдут в этот клуб, смогут свободно посещать исследовательский центр «Эврика» в любое время. Кроме того, планируется специальная бонусная программа.

– Музейные фонды уже переехали в фондохранилище, мы готовимся к открытию двух больших выставочных залов, один из которых займет постоянная экспозиция, посвященная Херсонесской хоре, а второй будет предназначен для временных выставок, – рассказала А.Хахалина.

Уже сейчас Исследовательский центр «Эврика» наполнен большим количеством мультимедийного оборудования, которое позволяет показывать фильмы, проводить презентации. В центре также есть две археологических песочницы: игровая и для профориентированных занятий. Игровая подразумевает, что в ней на определенной глубине зарыты предметы-артефакты. В игре детям предлагают узнать, что такое стратиграфия и работа археолога в целом, которая, как становится понятно, археологическими находками не заканчивается. После обнаружения артефактов требуется описание найденного предмета, регистрация его в специальных программах и так далее. Для освоения всего этого дети будут вести дневники археолога, которые помогут им вникнуть в смысл профессии.

Как сообщила директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, Исследовательский центр «Эврика» первым открывается в фондохранилище.

– Мы уже перевезли сюда нашу коллекцию из более 400 предметов различных эпох. Открываемое ныне пространство – современное и очень археологическое, оно позволит изучать археологию и историю родного края. Здесь будут проводиться мастер-классы по археологии, ребята будут изучать слои стратиграфии, здесь будут проводить уроки по севастополеведению, духовно-нравственному воспитанию, – пояснила Е.Морозова.

Она также обратила внимание, что территория вокруг фондохранилища продолжает обустраиваться, что также приведет к расширению Центра.

– Там еще будут плантажные стены, где ребята смогут изучать основы истории виноградарства. А еще здесь будет тематическая детская площадка, летний кинолекторий, а в нашем Атриуме мы будем транслировать исторические познавательные фильмы, – продолжила директор музея-заповедника.

По ее словам, открытие фондохранилища планируется в мае 2026 года.

– В мае мы начнем принимать гостей, здесь откроется кафе, музейный магазин, некоторые благоустроенные площадки. А к началу учебного года откроется новая масштабная экспозиция, посвященная хоре Херсонеса.

С сентября будут формировать группы для посещения открытого пространства фондохранилища, которое оснащено опцией открытого фондохранения. Однако прийти туда можно будет только по записи и по паспорту.

– В мае музейщики отмечают День музейного работника и Ночь музеев. Уверена, наше фондохранилище вас удивит! – пообещала Е.Морозова.