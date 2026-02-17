Идет прием заявок от аграриев на господдержку

В Севастополе департамент сельского хозяйства сообщил о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий для поддержки подведомственных предприятий.

До 25 февраля идет прием документов от виноградарей и виноделов. В 2026 году на их поддержку предусмотрено более 120 млн рублей. Это позволит возместить до 80% затрат на приобретение и обновление основных средств.

Также до 25 февраля проводится конкурсный отбор на предоставление субсидий пчеловодам. В 2026 году на эти цели планируется направить более 300 тысяч рублей. Средства можно использовать на приобретение нового оборудования и инвентаря, а также пчел.

До 23 февраля принимают документы на получение субсидий от предприятий промышленного рыболовства и рыбопереработки. Поддержка направлена на возмещение части затрат по поддержанию технического состояния судов и оборудования, а также на приобретение холодильного и рыбоперерабатывающего оборудования, упаковочного комплекса. В 2026 году в бюджете Севастополя на это предусмотрено 82 млн рублей.

В тот же срок департамент принимает заявки на возмещение 50% затрат на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства). Средства можно тратить на приобретение оборудования, кормов и посадочного материала, используемого для разведения аквакультуры.

Аграриям субсидируют и затраты на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Субсидия покрывает до 50% фактически понесенных расходов. На реализацию программы в 2026 году предусмотрено более пяти млн рублей. Заявки нужно успеть подать до 20 февраля.