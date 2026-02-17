Федеральное финансирование нацпроектов в 2026 году составит 5,2 млрд рублей

В 2026 году в Севастополе будут реализовываться три новых региональных проекта. Соглашение на их реализацию уже подписано, сообщил начальник городского управления проектной деятельностью Евгений Бодякин 16 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Это развитие системы общественного транспорта, совершенствование экстренной медицинской помощи, а также туристический проект «Пять морей и озеро Байкал».

Кроме того, в текущем году будут продолжать мероприятия по ремонту дорог, приобретению общественного транспорта, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройству общественных территорий, капремонту и оснащению детских садов и школы.

Продолжится строительство нового детского сада на 280 мест в районе 7-го километра Балаклавского шоссе и капитальный ремонт Дома культуры в селе Фруктовом.

Кроме того, приступят к ремонту Терновского центра культуры и досуга, будет осуществлено строительство нового приемного отделения Первой горбольницы, устройство модульного фельдшерско-акушерского пункта по улице Яблочкова в Инкермане. Будет продолжаться закупка оборудования для выполнения работ по формированию IT-инфраструктуры для безопасного доступа к сети интернет в четырех учреждениях профессионального образования.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, федеральное финансирование по всем перечисленным нацпроектам составит 5,2 млрд рублей.