Знания о безопасности — шаг к спасению

В школе №49 прошел урок безопасности для старшеклассников. Его совместно провели сотрудники МЧС России по Севастополю и отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Севастополе и Республике Крым.

Ученикам продемонстрировали боеприпасы, которые могут быть обнаружены в нашем регионе и на освобожденных территориях, показали поучительные ролики и рассказали, что делать, столкнувшись с такой находкой.

Специалисты отдельно подчеркнули, что не всегда средство поражения выглядит, как устрашающий металлический предмет: его могут замаскировать под безобидные и привлекающие интерес вещи. Для закрепления полученных знаний школьникам передали тематические памятки и комиксы о правилах действий при обнаружении подозрительных предметов.

Полезные лекции для молодежи от севастопольских сотрудников МЧС России и Наццентра пройдут и в других учебных учреждениях Севастополя.