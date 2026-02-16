В Севастополе заболеваемость растет, у соседей — снижается

В Республике Крым отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а в Севастополе — рост.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора, 9 по 15 февраля в Крыму зарегистрировано 11 078 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 58,0 на 10 тысяч населения, что на 5,7% ниже уровня предыдущей недели.

В Севастополе за тот же период заболело 3 282 человека. Показатель на 10 тысяч населения — 58,4, что на 7,1% выше уровня предыдущей недели, но остаётся ниже эпидемического порога на 29,8%.

По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове связана с циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, а также вируса гриппа преимущественно типа A (H3N2) — «гонконгский грипп».

На 16 февраля в Республике Крым приостановлен учебный процесс в 64 классах 40 школ, в 46 группах 37 дошкольных учреждений. Три школы и два дошкольных учреждения закрыты полностью. В Севастополе частично приостановлен образовательный процесс в 28 классах и семи группах.

В период подъема уровня заболеваемости респираторными инфекциями необходимо избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.

При первых признаках респираторной инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью.