Создана рабочая группа по передаче электросетей садовых товариществ городу

Опубликовано распоряжение губернатора о создании межведомственной рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ в городе Севастополе.

О перспективах создания такой рабочей группы месяцем ранее заявил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев. По его словам, группа для решения проблем электроснабжения садовых товариществ будет создана по примеру той, что уже занималась проблемными многоквартирными домами.

Сам губернатор и возглавил созданную группу с правом решающего голоса, а своего зама Максима Ковалева сделал замом и здесь.

Группа — координационный и совещательный орган — создана для оперативного взаимодействия властей города, федеральных и муниципальных органов с садоводческими некоммерческими товариществами (СНТ) Севастополя для решения проблемных вопросов инфраструктуры этих товариществ.

Задачи, которыми займется созданный орган, включают мероприятия по безвозмездной передаче в собственность города имущества общего пользования СНТ, изменения зоны садоводства на зону ИЖС.

В состав рабочей группы включили 43 человека. Это и другие замы губернатора, руководители муниципальных округов, директора департаментов (в том числе почему-то департамента образования и управления туризма), директора ресурсоснабжающих предприятий (Севэнергосбыт и Севастопольэнерго, Севастопольгаз, водоканал, 102-я энергосеть МО), Росреестра, представители ФСБ, налоговой, полиции и депутаты заксобрания.

Заседания для решения проблемных вопросов рабочая группа должна проводить не реже раза в квартал.