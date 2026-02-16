Ремонт школы №14 вышел на второй этап

Учреждение образования состоит из нескольких зданий разного времени постройки. Первый этап ремонта завершен в декабре 2025 года в четырехэтажном учебном корпусе 1961 года постройки для старших классов. Второй — реализуется за счет средств городского бюджета, о чем рассказала начальник отдела капитального ремонта объектов культуры, образования и спорта Единой дирекции капитального строительства Севастополя Елена Бойко.

По ее словам, сейчас строители приступили к двухэтажному корпусу 1937 года постройки, в котором располагается начальная школа и административный блок. Кроме того, продолжаются работы по остальным зданиям, включая спортзал, фасады, крыши, инженерные сети.

— Мы применяем комплексный подход к ремонту школ. Город выделил около 400 млн рублей финансирование на ремонт корпуса начальной школы и на благоустройство территории. В историческом корпусе все работы будут выполняться под ключ, в том числе ремонт инженерных и слаботочных сетей, а также частичная замена перекрытия второго этажа и шатровой кровли, замена старых деревянных окон, — рассказала Е.Бойко.

Отремонтируют до конца года

По ее словам, все работы планируется выполнить в 2026 году. Согласно поставленной задаче, 1 сентября школьники должны начать учиться. При этом благоустройство завершат к концу 2026 года.

Определенную сложность представляют собой собой инженерные сети, проходящие по территории спортплощадки. Кроме того, планируется отремонтировать долгое время не эксплуатировавшееся здание тира.

Как рассказал главный инженер ООО «Теплостройсервис» Юрий Юшков, основные трудности ремонта связаны с существующим состоянием двухэтажного корпуса. Например, при демонтаже деревянных конструкций перекрытий второго этажа обнаружилось, что часть их сгнило и разрушено. Именно поэтому пришлось корректировать проект.

Строители обещают сохранить архитектуру здания. На фасаде будут незначительные корректировки, что позволит спрятать болты и тяжи, укрепляющие его.

— Поработаем, посоветуемся, чтобы это было все в комплексе, гармонично. Отдельно обговорен вопрос восстановления лестниц и вазонов. Сейчас мы заканчиваем демонтажные работы, приступаем к устройству перегородок. Сейчас решается вопрос усиления конструкций, вносить некоторые изменения в проект. Сейчас проектировщики будут дорабатывать техническую документацию, — продолжил Ю.Юшков.

Что касается благоустройства, то на него проект тоже только разрабатывается, с учетом пожеланий администрации школы.

Директор школы Ирина Улыбышева довольно высоко оценила сделанное.

— Уже теперь видно, что после капитального ремонта значительно улучшатся условия пребывания детей в школе. Все классы будет снабжены кондиционерами, во многих кабинетах подведена холодная и горячая вода, чего не было раньше. Увеличилось помещение столовой, да сам вид школы изменится. Сейчас мы закупаем новое современное оборудование, связанное с IT-технологиями, усиливаем оборудование в кабинетах ОБЗР, закупаем музыку, оборудование для уроков изобразительного искусства, уроков физики, химии, биологии, спортивное оборудование, — с удовольствием поделилась директор школы.