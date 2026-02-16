Разметку на дороги нанесли не вовремя

За не взыскание неустойки с подрядчика, нарушившего сроки исполнения госконтракта, оштрафован руководитель ГКУ «Дирекция по развитию дорожно‑транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Прокуратура Гагаринского района города проверила исполнение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Как выяснилось, в апреле 2025 года ГКУ «Дирекция по развитию дорожно‑транспортной инфраструктуры» и ООО «Стим‑Казань» заключили государственный контракт в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» на нанесение, восстановление и удаление дорожной разметки на дорогах общего пользования. Срок исполнения — до сентября 2025 года. Подрядчик допустил нарушение сроков, а претензионная работа со стороны заказчика не проводилась.

Прокуратура района внесла директору ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» представление об устранении нарушений закона. В отношении указанного должностного лица дело об административном правонарушении за «неприменение мер ответственности к подрядчику в случае нарушения им условий контракта».

Акты служебного реагирования удовлетворены. Дирекция направила в адрес подрядчика претензию с требованием уплатить пеню в размере более 116 тысяч рублей. Руководитель учреждения-заказчика оштрафован на 10 тысяч рублей. Штраф уплачен, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.