Почти половина преступлений — это кибер-мошенничество

Из 5,5 тысяч преступлений, зарегистрированных за прошлый год в Севастополе, почти 2,5 тысячи или 44% — это IT-преступления.

Такие данные привел начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Севастополю Сергей Сигунов, отчитываясь 10 февраля перед депутатами Законодательного собрания о работе своего ведомства в 2025 году.

— Это всероссийская проблема. Плюс-минус одинаковые цифры для всех регионов: от 38% до 45% удельный вес IT-преступлений от общего массива преступности. Севастополь не является исключением. Мы, может, даже больше им подвержены в силу особенности нашего субъекта в виде одного города. У нас высокая плотность населения. Но несмотря на это, мы смогли снизить этот вид преступлений относительно предыдущего года на 5,3%, а дистанционное мошенничество — на 8%, — доложил С.Сигунов.

Он также отметил, что с учетом растущей активности банков и развитием коммуникационных технологий, управление немного не успевает повышать уровень знаний своих сотрудников в этой сфере.

— Вы прекрасно понимаете, что деньги со счета в течение пяти минут могут пройти несколько пользователей и раствориться в банковских счетах. Тем не менее мы добились результатов: увеличили количество задержанных, совершавших такие преступления, и чуть-чуть повысили раскрываемость. У нас созданы специальные группы для расследования этой категории преступлений. Мы учимся. Проблему видим, с учетом нехватки личного состава и не всегда профессионализма всё равно ее решаем, — заверил начальник УМВД РФ по Севастополю.

Справка

IT‑преступления (также известные как киберпреступления или преступления в сфере информационных технологий) — это общественно опасные деяния, совершаемые с использованием компьютерных технологий, сетей связи и информационных систем. Они направлены против безопасности информации, прав пользователей, финансовой стабильности и общественной безопасности.

Ключевые признаки IT‑преступлений:

— использование компьютерной техники, интернета и цифровых технологий как инструмента, объекта или среды совершения преступления;

— возможность транснационального характера (преступник и жертва могут находиться в разных странах);

— часто — организованный характер и высокий уровень технической подготовки злоумышленников;

— потенциальный масштаб ущерба (от одного пользователя до критической инфраструктуры государства).