Небогатым семьям вернут 7% от уплаченного НДФЛ

С 2026 года семьи с детьми могут получить новую меру социальной поддержки — ежегодную семейную выплату.

Работающие родители смогут вернуть часть налога на доход физических лиц и направить средства на нужды семьи: государство будет возвращать родителям 7% из 13% НДФЛ, уплаченного ими в прошлом году.

Право на выплату имеют работающие родители (усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет (до 23 лет, если ребенок обучается очно).

Основные условия для назначения выплаты:

— заявитель и дети — граждане РФ, постоянно проживающие в России;

— официальное трудоустройство и уплата НДФЛ (налоговый резидент РФ);

— отсутствие долгов по алиментам;

— среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум в регионе проживания за год, предшествующий году обращения за выплатой (в 2025 году в Севастополе — 27132 рублей в месяц на человека);

— соответствие критериям имущественной обеспеченности.

В течение года с доходов родителей удерживается НДФЛ по ставке 13%. По итогам года налог пересчитывается по сниженной ставке 6%. Разница возвращается семье.

Например, если один из супругов в 2025 году получил 540 тысяч рублей (ежемесячно по 45 тысяч рублей до вычета НДФЛ), то за год с него удержали 70200 рублей налога. По ставке 6% сумма налога составила бы 32400 рублей. Разница — 37800 рублей будет возвращена родителю.

Заявление на выплату принимается с 1 июня по 1 октября года, следующего за тем, за который исчислен НДФЛ. В 2026 году можно будет подать заявление на выплату за 2025 год. Заявление можно будет подать любым удобным способом: в МФЦ, через портал госуслуг или лично — в клиентских службах Отделения СФР по Севастополю.

Большую часть необходимых сведений региональное Отделение СФР запросит самостоятельно, но отдельные справки (например, из учебного заведения) заявитель должен предоставить сам.

Выплата будет производиться один раз в год. Право на нее нужно подтверждать ежегодно.

Если остались вопросы, обращайтесь в единый контакт-центр: 8(800) 100-00-01 (звонок бесплатный), сообщила пресс-служба Отделения СФР по Севастополю.