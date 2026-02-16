Наблюдают за движениями земной коры

В Севастополе возобновили наблюдения за сейсмической активностью для прогноза землетрясений. Но для получения точных оценок потребуется не менее пяти лет непрерывного сбора данных.

В Байдарской долине в конце декабря 2025 года начал работать пункт мониторинга эндогенных процессов. В районе села Подгорное на глубине более 10 километров проходит Ласпинский разлом, который позволяет следить за процессами движения литосферных плит. Для сбора данных используют наблюдательную скважину глубиной 600 м, пробуренную еще в середине 70-х годов для поиска и оценки подземных вод.

На глубину 50 и 200 метров погружены два датчика мониторинга недр, которые проводят замеры каждый час. Результаты отправляют в центр сбора информации два раза в сутки. Специалисты получают информацию в виде текстового файла, в котором содержится дата замера, условный уровень подземных вод, электропроводность, температура воды и показатели внешних датчиков, таких как температура воздуха, атмосферное давление, влажность.

В России данную методику прогнозирования землетрясений применяют еще с 80-х годов прошлого века: о приближающемся землетрясении может свидетельствовать резкое падение или повышение уровня подземных вод или изменение их электропроводности.

По данным, которые поступили севастопольский в центр обработки информации с 13 по 15 февраля, до этих дат уровень подземных вод снижался, но затем специалистами был отмечен их рост.

— Конкретно сейчас это может свидетельствовать о том, что либо выпали осадки, либо начал таять снег, а водоносный горизонт, соответственно, стал пополняться. Каких-то резких колебаний пока не замечено. А именно они как раз и могут свидетельствовать об аномалии. С точки зрения сейсмики пока все нормально, — успокоил заместитель начальника отдела «Территориальный фонд геологической информации» Сергей Луженецкий.

Он также уточнил, что делать какие-то оценки все-равно рано. Специалистам необходимо накопить определенный массив данных и выявить гидродинамические циклы, а также аномалии, а на это им понадобится примерно пять лет.

Всего на полуострове работает семь пунктов мониторинга земной коры и сейсмической активности.