Ликвидированы 19 подпольных оружейных мастерских

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 86 жителей из 37 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

В декабре-январе в городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Луганской Народной Республике, республиках Алтай, Карелия, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Тыва и Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской и Херсонской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято: 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, пять гранатометов, 36 гранат, более 19,6 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 15 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, продолжается, сообщил ЦОС ФСБ России.