Компьютерный алгоритм распределения путевок в «Артек» будут совершенствовать

Алгоритм отбора российских школьников, которые через автоматизированную систему получают путевки в Международный детский центр «Артек», будет усовершенствован в рамках программы развития учреждения на 2026-2030 годы, сообщил ТАСС директор Константин Федоренко.

Получить путевку в «Артек» может каждый ребенок РФ, она является наградой за его достижения: успехи в учебе, олимпиадах, конкурсах, волонтерстве и других сферах. Для получения путевки нужно зарегистрироваться в онлайн-системе, занеся туда свое портфолио. В 2025 году К.Федоренко сообщал, что конкурс на путевки превысил 40 человек на место — было подано порядка 1,8 млн заявок. С 2019 года конкурс вырос в 10 раз. К настоящему времени на путевки на 2026 год подано уже 1 млн заявок.

«Помимо основных целей, программа ставит перед собой задачи по совершенствованию системы отбора детей для обеспечения максимальной объективности. Мы постоянно работаем над улучшением работы наших автоматизированных систем. Работа в данном направлении будет продолжена в плановом порядке», — сказал К.Федоренко, рассказывая о планах работы на 2026–2030 годы.

Он уточнил, что недавно вопросы совершенствования системы обсуждались на совещании под руководством Министерства просвещения РФ, в котором участвовали представители министерств образования и региональных операторов, отвечающих за распределение путевок, из всех 89 субъектов России.

«Эта работа носит системный характер и будет последовательно реализовываться вне зависимости от промежуточных результатов. Мы убеждены, что любая информационная система нуждается не только в текущей эксплуатации, но и в постоянном развитии. Внедрение новых решений позволит, с одной стороны, упростить процедуры получения информации, а с другой — сделать сами эти процедуры максимально прозрачными», — добавил К.Федоренко.

Об «Артеке»

«Артек» — самый знаменитый пионерский лагерь СССР — основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств.