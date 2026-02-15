На Ильяс-Кая обвал

Один из маршрутов виа-ферраты, ведущий на вершину, закрыт для туристов.

О происшествии сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Уважаемые туристы! В связи с обвалом участок Виа-ферраты З-Е на Ильяс-Кая закрыт для прохождения. На некоторых участках трассы вырваны тросы, повреждены анкера. Возможен сход валунов и горной породы. До окончания работ по восстановлению оборудования маршрут запрещен для посещения!»

Туристов просят отказаться от восхождения на Ильяс-Каю, сейчас это опасно для жизни.

Об окончании ремонтных работ губернатор обещал сообщить.