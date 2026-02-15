Девушки подрались в Комсомольском парке

Полиция, прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту конфликта подростков в парке в центре Севастополя. О происшествии сообщили в соцсетях.

Предварительно установлено, что 13 февраля впериод с 20:00 до 20:30 две школьницы 14 и15 лет проходили по парку мимо компанииболее старших девушек. Между несовершеннолетними возник словесный конфликт, который перерос в драку.Преимущество в стычке было на сторонестаршей группы: 15‑летняя и 16‑летняя девушкин нанесли 14‑летней и 15‑летней такие удары, что пострадавшим пришлось обратиться за медицинской помощью в городскую больницу№ 5.

Полиция по данному факту проводит проверку. Решается вопрос о привлечении родителей других участников конфликта к ответственности. Также сотрудниками полиции проведены профилактические беседы с подростками и их законными представителями о недопустимости противоправного поведения.

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев дал поручение подчиненным следователям возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетних.

В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего и условия проживания несовершеннолетних в семьях. Действиям участников инцидента и их родителей, допустивших нахождение несовершеннолетних без надзора в общественном месте в темное время суток, будет дана надлежащая правовая оценка.

Прокуратурой города взят на контроль ход проверки, которую по данному факту проводят следственные органы. Будет дана оценка исполнению требований законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.