Выплаты восстановлены

Прокуратура Севастополя добилась справедливости для 70-летней Валентины Рекеды, еще в 1990 году получившей тяжелую производственную травму на химзаводе.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку по обращению 70-летней местной жительницы об отказе в назначении соцвыплат. Жалоба поступила в ходе личного приема прокурора города Андрея Шевцова.

Установлено, что с 1972 по 1990 годы В.Рекеда работала водителем погрузчика на Константиновском химическом заводе в Донецкой области. В феврале 1990 года при исполнении трудовых обязанностей с ней произошел несчастный случай. В результате наезда электрокара женщина получила травму ноги, которая привела к инвалидности.

Помимо мер социальной поддержки инвалидов, ей положена ежемесячная страховая выплата в связи с несчастным случаем на производстве. Заявительница обращалась в органы пенсионного фонда за ее назначением, но получила отказ из-за отсутствия подтверждающих документов.

Иск об установлении факта несчастного случая на производстве и признании его связанным с трудовой деятельностью пострадавшей был направлен в суд. Требования прокурора удовлетворены.

Фактическое восстановление прав пенсионерки находилось на контроле надзорного ведомства. В настоящее время ей назначена причитающаяся ежемесячная страховая выплата. Также женщина получила перерасчет с марта 2023 года на общую сумму свыше 550 тысяч рублей.