В Азовском море пропали рыбаки, ведутся поиски

Рыбаки пропали в Азовском море, ведутся поиски, сообщили журналистам в ГУ МЧС по республике Крым.

«Поиски продолжаются. Для оказания помощи пропавшим рыбакам в акватории Азовского моря привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда главного управления МЧС России по Республике Крым, аварийно-спасательного отряда Крым-Спас, МВД и другие службы взаимодействия», — говорится в сообщении. Там уточнили ТАСС, что пропали двое рыбаков.

В поисках задействованы 134 человека и 12 единиц техники, в том числе четыре плавсредства, один беспилотный летательный аппарат.