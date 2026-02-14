Аппетиты микрофинансовых организаций ограничат

Центробанк России начинает серьезную трансформацию рынка микрофинансирования в нынешнем году. Вступают в силу сразу несколько значимых нововведений. Рассказываем, что именно изменится и как отразится на клиентах МФО.

С 1 апреля 2026 года сократится максимальная переплата по краткосрочным потребительским займам (до года) — со 130% до 100% от суммы основного долга, включая все проценты, штрафы и комиссии. Если раньше при займе в 10 тысяч рублей нужно было вернуть максимум 23 тысячи, то по новым правилам — не больше 20 тысяч. Норма значительно ограничит переплаты и сделает условия микрозаймов более привлекательными.

Также устанавливаются лимиты на количество одновременно действующих «дорогих» займов. С 1 октября 2026 года МФО не смогут выдать новый заем с годовой ставкой свыше 200%, если у человека на руках есть два таких непогашенных долга. А затем ограничение станет еще жестче. С апреля 2027 года будет введено правило «один заем в одни руки», то есть взять в МФО в долг нельзя будет при наличии хотя бы одного дорогого займа. И такая норма будет распространяться на займы со ставкой свыше 100% годовых. Кроме того, между выдачами таких дорогих займов вводится трехдневный «период охлаждения».

Для чего это нужно? По данным Центробанка России, около 70% наиболее дорогостоящих займов МФО переоформляется в новые, более половины — с увеличением суммы, когда старый долг часто заменяется новым с включением прошлых процентов и штрафов. Так формируется «цепочка», когда с каждым разом долг человека растет как снежный ком. Новый закон прекратит эту практику. В то же время возможность быстро и просто получить небольшую сумму в МФО сохранится.

Проверка клиентов станет более тщательной. Здесь сразу два новшества. Так, перед выдачей займа МФО обязаны будут запрашивать информацию о долгах человека во всех квалифицированных бюро кредитных историй, по этим данным определять степень его закредитованности и решать, давать заем или не стоит.

И второе. При оформлении займа в МФО всегда спрашивают размер дохода человека. Раньше заемщик мог сам указать сумму, и кредитор верил ему на слово, без подтверждений. Получалось, что займы могли брать в том числе люди с неофициальным доходом или те, кто завышал свои реальные заработки. Теперь же организация обязана требовать у человека официальное подтверждение дохода. Это может быть справка 2-НДФЛ, налоговая декларация, пенсионное удостоверение, документы о социальных выплатах и т.д. Если их нет, кредитор должен посчитать долговую нагрузку клиента по среднедушевому доходу в регионе.

Все эти новшества направлены на ограничение закредитованности людей и устранение недобросовестных практик на микрофинансовом рынке. Они прописаны в законе, который был принят в конце прошлого года.