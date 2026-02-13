В полиции по-прежнему недостаточно кадров

Некомплект сотрудников полиции в Севастополе в прошлом году составил 20,8%. Это ниже чем по России (22,8%) и в Южном Федеральном округе (24%).

Такие данные привел начальник УМВД РФ по городу Севастополю Сергей Сигунов, отчитываясь перед депутатами заксобрания.

Несмотря на дефицит кадров, по его словам, доверие севастопольцев к сотрудникам полиции за последние три года возросло с 46% в 2022 году до 53,8% в 2025-м.

— Благодаря принятым правительством города решениям со второго полугодия прошлого года осуществляется социальная поддержка в виде предоставления дополнительных денежных выплат участковым уполномоченным полиции и сотрудникам патрульно-постовой службы, а также премировании личного состава... И несмотря на существующие проблемы, принятые меры позволили сдержать отток личного состава. Общий некомплект сотрудников УМВД в 2025 году составил 20,8%. Что ниже среднероссийского показателя (22,8%) и по ЮФО (24%). Некомплект участковых в конце 2025 года составлял 22%, а в январе снизился до 18%, — отметил С.Сигунов.

Всего в городе работает 23 полицейских пункта, которые обслуживают 132 административных участка.