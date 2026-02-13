Покажут выставку беспилотников и сыграет военный оркестр

В Севастопольском государственном университете (СевГУ) в связи с приближением Дня защитника Отечества организуют серию мероприятий совместно с обществом «Знание».

Мероприятия начнутся 16 февраля в 10.00 в Точке кипения (зал «Фиолент»), что на Университетской, 33 (ауд.420).

Главным событием заявлена выставка БПЛА. Посетителям предлагают ознакомиться с современными беспилотными летательными аппаратами, используемыми в различных сферах, включая военную.

В 12.50 в той же 420 аудитории перед собравшимися выступит военный оркестр Черноморского флота. Благодаря этому выступлению студенты смогут почувствовать значимость наступающего праздника и познакомиться с творчеством военных оркестрантов.

В ходе мероприятия студенты также пообщаются с ветеранами боевых действий.