Пляжи будут работать по правилам

Департамент природных ресурсов и экологии разработал и представил для публичных консультаций Правила использования водных объектов для рекреационных целей в Севастополе.

Как объяснила «Севастопольской газете» начальник отдела регулирования водопользования Управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности Севприроднадзора Людмила Гуревич, принятая в конце 2023 года новая редакция Водного кодекса РФ обязывает все субъекты Российской Федерации разработать и утвердить подобные правила.

Этот нормативно правовой документ необходим для структурирования и унификации рекреационной деятельности, где используются водные объекты. Все требования будут отражены в единых правилах.

Ранее, по словам Л.Гуревич, действовало множество правовых актов, регулирующих данную сферу, и в каждом регионе устанавливались свои нормативы. Кроме этого, новые правила лягут в основу договора по водопользованию, которые выдает Севприроднадзор операторам пляжей, а также физкультурно-спортивным организациям, детским оздоровительным лагерям и другим организациям, занимающимся рекреацией.

Правила должны содержать требования к определению водных объектов, зон отдыха и купания; сроков открытия и закрытия купального сезона; порядка проведения мероприятий; охране водных объектов и другие. Например, зоны рекреации у воды должны располагаться на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от мест выпуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и одного километра ниже портовых гидротехнических сооружений, пристаней, причалов или нефтеналивных приспособлений.

В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода на поверхность грунтовых вод, заболоченных поверхностей, влияющих на их санитарно-гигиеническое состояние, водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 м/с.

В местах, отведенных для купания и выше их по течению до 500 метров, запрещается стирка белья и купание животных.

Продажа спиртных напитков в местах массового отдыха у воды категорически запрещена. Также запрещается купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями; в необорудованных, незнакомых местах; заплывать за буйки; подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам; прыгать в воду с катеров, лодок, причалов; загрязнять и засорять водоемы; приводить с собой собак и других животных.

Операторы пляжей обязаны до начала купального сезона оформить в установленном порядке санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам; обеспечить проведение водолазного обследования и очистку дна от водных растений, коряг, стекла, острых камней и предметов, создающих угрозу жизни и здоровью посетителей пляжа, и еще многое другое.

Правила использования водных объектов для рекреационных целей должны быть утверждены правительством Севастополя, а договора водопользования приведены в соответствие с разработанными правилами уже до 1 марта текущего года.