Напавшие на полицейского молодые люди наказаны лишением свободы

Четверо пьяных жителей Евпатории избивали стража порядка ногами, руками, палкой и отбитым от бутылкой горлышком, но на выручку полицейскому пришла напарница.

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителей Евпатории. Трое юношей и девушка признаны виновными в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Следствием и судом установлено, что поздним вечером 3 июля 2025 года сотрудник полиции на ул.Горького выявил молодых людей в состоянии алкогольного опьянения: компания громко слушала музыку и нецензурно ругалась. Он несколько раз призывал молодежь прекратить противоправные действия. В ответ нетрезвая компания повалила представителя власти на землю. Руками и ногами злоумышленники наносили удары по телу сотрудника полиции палкой и горлышком от разбитой бутылки. На помощь коллеге пришла напарница и более тяжелых последствий удалось избежать.

Следствием проведен значительный объем работы, проведены все необходимые экспертизы, собрана достаточная доказательственная база. Жители Евпатории признаны виновными. В зависимости от роли каждого в совершенном преступлении они приговорены к различным срокам наказания — от полутора до четырех лет лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режима.