На подъем затонувших танкеров «Волгонефть» со дна Черного моря выделили еще 5,8 млрд рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росморречфлоту финансирования из резервного фонда в размере 5,8 млрд рублей с целью финансирования неотложных работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления частей танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Текст распоряжения опубликован на Федеральном портале для размещения проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, деньги пойдут на подготовку корпусов с демонтажем отдельных конструктивных частей затонувших фрагментов танкеров, проектирование, изготовление и установку защитных сооружений (коффердамов) над затонувшими фрагментами танкеров в количестве трех единиц.

Росморречфлот назначили исполнителем. Ведомству поручили обеспечить контроль за целевым расходованием средств и эффективностью бюджетных вложений, а до 1 февраля 2027 года представить в правительство подробный доклад о проделанной работе.

Напомним, изначально на проектирование коффердамов и демонтаж конструкций танкеров в Керченском проливе правительство выделило больше 1 млрд рублей. В мае 2025 года — еще 7,5 млрд рублей.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших около 9,2 тысяч тонн мазута, произошло утром 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма. Части расколовшихся на две части танкеров оказались в границах морских портов Кавказ и Тамань. Из-за разлива мазута в Краснодарском крае вводился режим ЧС федерального уровня.

Работы по утилизации кормовой части танкера «Волгонефть-239» завершились в начале марта 2025 года. К августу 2025 года завершен демонтаж надстройки затонувших фрагментов обоих танкеров.