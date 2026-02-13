Гагаринцев приглашают на субботник

Администрация Гагаринского муниципального округа предлагает жителям встретится в 10.:00 на новой парковке на пр.Античный (координаты: 44.587053, 33.432212, это район дома ул.Корчагина, №19-Б/1) и привести эту территорию в порядок.

Всё необходимое для работ — оборудование и перчатки — организаторы обещают предоставить на месте.

«Вместе мы сможем сделать город лучше и уютнее. Приводите друзей, соседей и близких — совместный труд объединяет!» — обращается к неравнодушным жителям администрация района в соцсетях.

По организационным вопросам и для предварительной записи просят обращаться к Соболевской Е.А. в мессенжере Телеграм по тел. +7(978)-736-26-10.