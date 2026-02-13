Дронам с пестицидами могут разрешить летать втрое ближе к поселкам и нацпаркам

Минимальное расстояние полетов сельскохозяйственных дронов от населенных пунктов, ферм, источников водоснабжения, скотных дворов, птицеферм, рыбохозяйственных водоемов и национальных парков могут сократить с двух километров до 700 метров. Такая инициатива выдвинута комитетом Госдумы по аграрным вопросам.

Заявленная цель – расширить зону действия беспилотников. Нынешнее расстояние, по мнению депутатов, блокирует развитие этой сферы. Народные избранники настаивают, что современные беспилотники отличает высокая точность, что позволяет вносить химикаты точечно, и это предположительно снизит нагрузку на экосистему.

К тому же применение агробеспилотников позволит экономить до 20% средств защиты растений, снизит затраты на топливо. Кроме того, дроны более маневренные и позволяют произвести обработку в местах, недоступных для сельхозавиации.

Свои рекомендации парламентарии направили в правительство РФ, Минсельхоз, Роспотребнадзор и ряд других ведомств. В рекомендациях, в частности указывается, что обрабатывать посевы дронами можно на меньшей высоте и без риска здоровью жителей близрасположенных населенных пунктов.

Еще один аргумент «за» – о возможности производить заправку непосредственно у обрабатываемого поля, что категорически запрещено в случае авиации.

Что касается нормативной базы, то ее также обещают разработать.