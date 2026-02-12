В феврале на переменах звучат патриотические песни

В рамках Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков» стандартные звонки в школах в феврале заменили музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества.

Музыка напоминает ребятам о значимости подвига предков и важности защиты Родины.

В школах звучат следующие песни:

— «Защитники России» (слова и музыка Елены Обуховой, исполнитель Ольга Быкова);

— «На побывку едет молодой моряк» (слова Виктора Бокова, музыка Александра Аверкина, исполнитель Людмила Зыкина);

— «Экипаж — одна семья» (слова Юрия Погорельского, музыка Виктора Плешака, исполнитель ВИА «Самоцветы»);

— «Я голосую за жизнь» (слова и музыка Дениса Майданова, исполнители Денис Майданов, Хор Первых, детский музыкальный театр «Домисолька»).

Проект реализуется Центром всестороннего развития детей «Прогресс» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В январе в школах страны звучали музыкальные композиции о русской зиме.

Заменить звонки на мелодии можно лишь в школах, оснащенных специальным оборудованием.