Половину катеров заменят на новые по программе лизинга

Власти Севастополя планируют, что пять из 10 катеров общественного транспорта в регионе будут заменены по программе лизинга, сообщили ТАСС в региональном департаменте транспорта.

«Морские пассажирские перевозки осуществляет ГУП «Севэлектроавтотранс имени А.С.Круподерова», в хозяйственном ведении которого находятся 10 пассажирских теплоходов и два самоходных парома. В соответствии с программой некоммерческого лизинга <...> в город Севастополь планируется поставка пяти новых пассажирских катеров, часть из которых заменит устаревший флот, задействованный на существующих маршрутах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время используются не все 12 судов: на линиях работают один паром и семь катеров. С их помощью обеспечено движение по одному маршруту паромного сообщения и четырем регулярным катерным маршрутам, соединяющим центральную часть города с Северной стороной.

Территория Севастополя разделена Севастопольской бухтой, через которую по нескольким маршрутам курсирует общественный водный транспорт. На ее южной стороне — исторический и административный центр, который наземным транспортом связан с более южными районами; на северной — крупный спальный район, основные курортные зоны и кампус СевГУ; на дальней оконечности бухты — город Инкерман. Путь по воде занимает в разы меньше времени, чем в объезд бухты, поэтому морской транспорт имеет большое значение для жителей города.