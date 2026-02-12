Покажут, как учат на реальные специальности
14 февраля в колледжах и техникумах Севастополя проводят День открытых дверей.
Абитуриенты и их родители с 10:00 до 13:00 смогут познакомиться с образовательными организациями, пообщаться с преподавателями и студентами, а также посетить учебные мастерские и лаборатории.
Старшеклассников и их родителей ждут:
— Севастопольский торгово-экономический техникум, ул.Кожанова, 2;
— Институт развития образования (педагогический колледж), ул.Терещенко, 6;
— Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности, ул.Вакуленчука, 29;
— Севастопольский колледж сервиса и торговли, пр.Октябрьской Революции, 89;
— Севастопольский многопрофильный колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани, ул.Степаняна, 2А;
— Севастопольский архитектурно-строительный техникум, ул.Пожарова, 28А;
— Севастопольский профессиональный художественный колледж, ул.Адм.Макарова, 33.
Эти образовательные организации активно сотрудничают с предприятиями-партнерами. Студенты проходят практику на реальных производствах, а после завершения обучения получают предложения о трудоустройстве.
Следующие дни открытых дверей состоятся 28 марта, 25 апреля и 16 мая, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.