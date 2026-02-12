Руководитель заксобрания Севастополя Владимир Немцев считает, что нужно ограничить сроки регистрации в российских госреестрах прав на недвижимость, возникшие до марта 2014 года.

В Симферополе 11 февраля прошло расширенное заседание членов Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации. Совещание вёл первый заместитель председателя Совфеда Андрей Яцкин, а участие принимали руководители Республики Крым, главы законодательных органов власти Севастополя, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, представители федеральных министерств и комитетов.

Спикер севастопольского парламента В.Немцев выступил с докладом «От интеграции к развитию: стратегические приоритеты Севастополя в едином правовом пространстве России». Он рассказал о текущем уровне развития региона и обозначил ряд проблемных вопросов, по которым ведется работа. По его словам, после завершения основного переходного периода наиболее острой проблемой остается оформление прав на недвижимость, возникших до марта 2014 года. В.Немцев предложил установить предельный срок предоставления документов для регистрации этих прав в Крыму и Севастополе.

— Отсутствие государственной регистрации прав на недвижимое имущество в ЕГРН считается ненадлежащим оформлением прав, а это порождает правовую неопределенность относительно дальнейшего статуса и судьбы самого имущества, — подчеркнул В.Немцев, добавив, что парламент продолжает поиск альтернативных путей решения этого вопроса.

На перерегистрацию украинских документов в Севастополе и Республике Крым срок законом не установлен.

В начале 2024 года сенаторы Екатерина Алтабаева и Андрей Кутепов подготовили законопроект об обязательном сроке регистрации недвижимости — до 1 января 2026 года для жителей Севастополя и Крыма. Но почему-то хода документу тогда не дали.

Для жителей Донбасса и Новороссии, согласно действующим нормам, установлен предельный срок представления документов для государственной регистрации соответствующих прав на недвижимое имущество и сделок с ним — до 1 января 2028 года.