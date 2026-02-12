Кто хочет стать врачом-миллионером

На этот раз речь идет не об игровом телешоу, а об инициативе городского департамента здравоохранения, который опубликовал вакансии в лечебно-профилактических учреждениях Севастополя по программе предоставления единовременной компенсационной выплаты.

Как сообщается на сайте департамента, программа направлена на привлечение специалистов для особо востребованных медицинских должностей и основывается на постановлении правительства города от 13.12.2021 №634-ПП «Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу из других субъектов Российской Федерации в медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения города Севастополя, за счет средств бюджета города Севастополя».

Это так называемые особо востребованные должности, укомплектованность по которым в данной медицинской организации составляет менее 70% от утвержденного штатного расписания. Поэтому департамент ищет иногородних врачей, согласных на переезд в Севастополь.

В 2026 году общая потребность по данной программе составляет 16 специалистов-медиков. Так, Первая горбольница остро нуждается в трех врачах: общей практики (семейный врач), в области физической и реабилитационной медицины, враче-эндокринологе.

Больнице №4 нужен врач-уролог, а детской больнице №5 — врач анестезиолог-реаниматолог, детский хирург и нейрохирург.

Городская больница №9 готова принять на работу врача-онколога, врача по медицинской профилактике и педиатра.

Онкодиспансеру нужен врач-онколог, а Центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф — врач-педиатр и два фельдшера.

Инфекционная больница заявила о потребности в инфекционисте, а городской психиатрической больнице нужен психиатр-нарколог.

Для претендентов на вакантные должности установлена сумма единовременной выплаты в размере одного миллиона рублей для врача и 500 тысяч рублей для фельдшера (если получатель занимает не менее одной ставки).