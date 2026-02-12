Крым в 2026 году планирует завершить 35 объектов госпрограммы

В Совете министров Республики Крым провели совещание по вопросам реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Мероприятие прошло под председательством замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алмаза Хусаинова. Обсуждались итоги 2025 года и планы на текущий год.

По словам председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 35 объектов социальной и инженерной, дорожной и иной инфраструктуры.

— С опережением срока уже введены пять объектов: две новые школы — в Симферополе и Симферопольском районе, детский сад на 150 мест в Джанкойском районе, а также 72-квартирный дом в Судаке и 24 километра сетей газоснабжения в Симферопольском районе», — доложил Ю.Гоцанюк.

До конца 2026 года предстоит завершить работы еще на 30 объектах. Среди них — 10 объектов социальной инфраструктуры: четыре детских сада, школа на 350 мест, два многоквартирных дома на 120 квартир, два объекта культурного наследия (здание дачи Стамболи и Особняк Мазировой в Феодосии), а также центр театрального искусства на 400 мест.

В планах — 20 объектов инженерной, дорожной и иной инфраструктуры: газопровод протяжённостью 22,27 км, семь объектов водоснабжения, пять — водоотведения, строительство 61 антенно-мачтового сооружения, пять дорог общей протяжённостью более 57 км и реконструкция набережной в Коктебеле, сообщила пресс-служба председателя Совета министров Республики Крым.