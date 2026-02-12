Катер Графская пристань – Херсонес пока не запустят

Власти Севастополя рассматривают варианты катерного сообщения между центром города и Херсонесом, сообщили ТАСС в региональном департаменте транспорта.

Вопрос об организации морского сообщения с организациями, действующими на месте древнего города, обсуждается несколько лет, в том числе для развития туристической инфраструктуры.

«Перспективно катерное сообщение по маршруту «Херсонес — Графская Пристань» может быть организовано катерами вместимостью 90 человек с использованием причалов №107 и №144 соответственно», — говорится в ответе департамента на запрос ТАСС.

Уточняется, что для этого необходимо провести комплексное обследование, освидетельствование и паспортизацию причала №107.

Однако, по данным департамента, организовать сообщение на данный момент невозможно из-за мер безопасности, предпринятых в связи со специальной военной операцией и обуславливающих ограничения для выхода судов на внешний рейд.