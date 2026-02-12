Дом на ГРЭС сгорел не из-за бойлера

Житель Севастополя, обвиненный в причинении смерти по неосторожности, оправдан. Причина пожара в аварийном деревянном доме на ГРЭС в 2022 году — короткое замыкание из-за протечки крыши, а не аварийный режим работы электрического водонагревателя.

Дом №2-А по ул.Яблочкова был признан аварийным в 2020 году и подлежал расселению.

Под утро 18 февраля 2022 года в результате пожара в доме погибла семья: муж-инвалид, жена и дети 6 и 8 лет. В ходе расследования к уголовной ответственности привлекли соседа. По версии следствия, он демонтировал и заменил электросети для установки и подключения бойлера, в результате аварийной работы которого произошло возгорание в помещении ванной комнаты, из-за которого 12-квартирный деревянный дом сгорел.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В декабре 2022 года уголовное дело поступило в производство Балаклавского районного суда Севастополя. Проводилось судебное следствие, дополнительные экспертизы. Полученные данные позволили суду сделать вывод, что причиной пожара стала течь кровли, в результате которой произошло короткое замыкание с последующим возгоранием.

Суд в действиях обвиняемого не установил состава инкриминируемого преступления и вынес оправдательный приговор.

По итогам рассмотрения уголовного дела, в связи с нарушением сроков расселения жильцов сгоревшего аварийного дома, судом было вынесено частное постановление в адрес начальника департамента капитального строительства города Севастополя.