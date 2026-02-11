За вклад в развитие парламентаризма будут награждать

В Севастополе учрежден почетный знак «За вклад в развитие парламентаризма».

В рамках пленарного заседания 10 февраля депутаты заксобрания рассмотрели законопроект об изменениях в местный закон о наградах.

— Указанной наградой будут поощряться лица за вклад в развитие парламентаризма, государственного строительства, межрегиональных и международных парламентских связей, многолетний добросовестный труд в сфере законотворчества, научные исследования по истории, теории и практике парламентаризма, — подчеркнул, представляя поправки в закон, глава заксобрания Владимир Немцев.

Коллеги по депутатскому корпусу единогласно поддержали представленную инициативу и приняли законопроект в двух чтениях, сообщила пресс-служба городского парламента Севастополя.

Принятые изменения не потребуют дополнительного финансирования из городского бюджета, так как награждения будут осуществляться в пределах лимитов, отпущенных на обеспечение деятельности заксобрания.