Всемирный день туризма встретят новыми правилами аттестации экскурсоводов

Всемирный день туризма отметят в Севастополе 20 февраля подведением итогов, обсуждением будущих маршрутов и новыми правилами сертификации экскурсоводов.

Как рассказала заместитель директора государственного автономного учреждения «Центр развития туризма» Ольга Чаузова, всё это будет происходить в формате семинара. Основной темой заявлено обсуждение ключевых вопросов развития маркетинговой политики по продвижению экскурсионных услуг.

Однако самих экскурсоводов в первую очередь теперь интересуют новые правила аттестации желающих вести экскурсии по севастопольским маршрутам. Напомним, сейчас неаттестованные экскурсоводы не имеют права осуществлять свою профессиональную деятельность.

Можно выбрать

В настоящее время аттестацию прошли 411 экскурсоводов. Только они могут водить экскурсии по севастопольским маршрутам.

— Сейчас у соискателей появилась возможность сдавать не все севастопольские темы полностью, как это было раньше, а индивидуальный маршрут. Согласно новым правилам, аттестационной комиссии достаточно представить карту защищаемого маршрута и текст экскурсии, — рассказала О.Чаузова.

По ее словам, это будет особенно удобно начинающим свою профессиональную деятельность.

— Как заместитель председателя аттестационной комиссии, я много раз наблюдала, как приходят люди, которые пока недостаточно хорошо знают историю города. Теперь у них появился шанс развиваться в профессии постепенно, представив для начала аттестационной комиссии свой индивидуальный маршрут, например, по центру Севастополя или по Балаклаве, где они уже чувствуют себя уверенно, — пояснила нововведение О.Чаузова.

Экскурсоводы со стажем работы менее трех лет теперь аттестуются в два этапа. Они должны сдать тест из 30 вопросов, опубликованных на сайте управления туризма. При 23 и более правильных ответах тестируемый переходит ко второму этапу — практическому заданию: сдать экзамен по истории всего города или представить индивидуальную экскурсию. По результатам сдачи экскурсовод получает индивидуальную карточку с QR-кодом: с информацией, какой именно маршрут он имеет право водить.

По словам О.Чаузовой, комиссия также аттестует гидов-переводчиков, приглашая для оценивания знаний языка экспертов из Крымской Ассоциации гидов-переводчиков.

Сейчас в Севастополе индивидуальные или групповые экскурсии могут провести на английском, немецком, испанском, китайском и польском языках.