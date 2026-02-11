В водохранилищах Крыма сейчас 150 млн кубометров воды

Указанного объема хватит для обеспечения населения и объектов экономики Республики Крым почти на год.

С начала 2026 года в питьевые водохранилища естественного стока поступило около 76 млн куб.м, это около 40% от их проектного объема, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В целом по состоянию на 9 февраля суммарный объем наполнения водохранилищ Крыма составляет порядка 150 млн куб.м.

«Наполняемость питьевых водохранилищ естественного стока, в частности, составляет около 108 млн кубических метров, наливных водохранилищ Восточного Крыма — 19 млн куб. метров. Указанных объемов достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики республики в среднем на протяжении 320-340 суток без учета будущего притока воды», — сообщил С.Аксенов.

Прошедшие осадки улучшили ситуацию с водоснабжением Алушты, там период гарантированного обеспечения водой теперь составляет 156 суток. Для населенных пунктов Восточного Крыма аналогичный период — около 194 суток, сообщила пресс-служба главы Республики Крым.

К концу декабря 2025 года общие запасы воды в водохранилищах РК составляли порядка 100 млн кубометров.

В приведенных данных не учитывается Чернореченское водохранилище в Севастополе.

Помогли дожди и снега

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение января 2026 в горных районах Крыма выпало значительное количество осадков. В районе метеостанции Ай-Петри — 161% нормы, а на Ангарском перевале — 123% нормы. В бассейнах рек ЮБК, рек Биюк-Карасу, Кучук-Карасу и Су-Индол осадков выпало в 1,4-1,7 раз больше нормы.

В начале января в средняя высота снега на Ай-Петри была в 3,6 раз выше нормы, а на Ангарском перевале — в 3,3 раза.

Благодаря Южным циклонам началось интенсивное снеготаяние, сопровождавшееся сильными дождями. Из-за этого в бассейнах рек северного предгорья сформировались тало-дождевые паводки, резко и значительно улучшившие гидрологическую обстановку. Уровни воды на реке Бельбек у села Фруктовое повышались на 200 см, в низовьях реки Кача у села Суворово — на 167 см над предпа́водочными.

Значительные паводки наблюдались в верховьях рек Альма, Черная и Биюк-Карасу.