В сфере энергообеспечения наведут порядок

На пленарном заседании заксобрания 10 февраля депутаты приняли в двух чтениях законопроект «Об отдельных вопросах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Севастополе». Документ позволит городскому правительству взять под контроль энергетическую сферу, планировать и управлять ее развитием.

С законодательной инициативой выступил прокурор Севастополя Андрей Шевцов. Представляя депутатам документ, он отметил, что его положения направлены на координацию деятельности исполнительных органов, повышение эффективности разработки и реализации государственных программ.

Депутат Павел Харламов, он возглавляет в заксобрании комитет по городской инфраструктуре, назвал проект закона важным, особенно в связи с последними событиями на Фиоленте, для передачи электросетей садовых товариществ городу.

— На самом деле, принятие закона позволит нам эффективно и качественно обеспечить наше население таким важным ресурсом, как электричество и тепло, — подчеркнул П.Харламов.

Заместитель председателя севастопольского парламента Василий Пархоменко напомнил коллегам-парламентариям, что базовый закон, на основании которого разработан региональный законопроект, существует в российской Федерации с 2009 года.

— Как Севастополь умудрился существовать достаточно долгий период, не имея нормативной и законодательной базы по данному вопросу, достойно удивления. С моей точки зрения, вопросы энергообеспечения и энергоэффективности города Севастополя — один из самых трудно решаемых в сфере жилищного хозяйства, — отметил депутат.

По его словам, к энергоснабжению города причастно такое количество организаций, что их трудно сосчитать.

— Сети свыше 10 кВ — это один хозяин, начиная от 6-10 кВ вместе с трансформаторными подстанциями — это второй хозяин. Причем не второй, а второй и третий. У нас еще 102-я сеть есть. А что касается низковольтных сетей — 220-380 В, то тут десятки, сотни или даже тысячи хозяев. Объединить их интересы и состыковать достаточно трудно, — считает В.Пархоменко.

Депутат-коммунист напомнил, что еще недавно в таком же положении находилось городское газовое хозяйство.

— Мы даже не знали, кто руководит газовым хозяйством, кому оно принадлежит, где он находится. [...]Наконец, оно оказалось в единых руках города. Теперь можно что-то планировать, управлять этим вопросом, — уточнил парламентарий.

По словам В.Пархоменко, генерируемых мощностей в городе достаточно, но выявились такие «темные» зоны, как Фиолент, Байдарская долина. Борьбу за свет их жители ведут уже лет пять. А решать их проблемы приезжает сам министр энергетики России.

— Думаю, как же он часто будет приезжать, чтобы вместо городской власти наладить все эти вопросы с перспективой обеспечить районы города, которым предстоит интенсивное развитие, достаточной электроэнергией? — пошутил парламентарий.

В.Пархоменко заметил, что депутатский корпус недостаточно уделяет внимания этому вопросу, и многие его коллеги находятся в неведении относительно того, что происходит в сфере энергообеспечения и в каком она состоянии. Он считает, что отрасли требуется полная ревизия и контроль, а городу — специальная программа по энергообеспечению.