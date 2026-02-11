В Крыму развернут временные сейсмостанции

Для раннего выявления землетрясений уже с этого года в Крыму начнут разворачивать временные сейсмостанции. Их планируется установить для изучения сейсмоактивности на южном побережье, сообщил ТАСС заместитель директора Крымской астрофизической обсерватории, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.

2 февраля на сайте Евразийского сейсмического центра сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Крыма. Очаг был зафиксирован на глубине 10 км, на расстоянии 78 км от Керчи и в 35 км от Щелкино.

«Такие станции планируется устанавливать уже в этом году. Они представляют собой автономные цифровые комплексы с высокочувствительными датчиками, которые могут оперативно устанавливаться в районах повышенного интереса. Их использование позволит более детально регистрировать слабые землетрясения и уточнять структуру сейсмичности региона», — сообщил А.Вольвач.

По его словам, всего предполагается установить пять-семь станций в районе эпицентра землетрясения 1927 года, которое произошло в Крыму и наиболее затронуло южное побережье. Установкой будут заниматься специалисты института физики Земли им.Шмидта РАН.

В Крыму, по словам А.Вольвача, сейсмические исследования проводятся на базе геодинамического полигона «Симеиз-Кацивели». Комплекс наблюдений включает спутниковые геодезические измерения, позволяющие контролировать движения земной коры, наклономерные наблюдения, круглосуточный мониторинг вариаций магнитного поля Земли.

Также в регионе действует современный комплекс геодинамических наблюдений, включающий геодезические станции, радиоинтерферометрические измерения, спутниковый мониторинг и геофизические датчики. Это позволяет отслеживать современные движения земной коры и изменения геодинамического режима с высокой точностью.

Землетрясения в Крыму

Самое известное Ялтинское землетрясение магнитудой 9 произошло 11-12 сентября 1927 года. Были зарегистрированы более 40 толчков, погибли 17 человек, 350 были ранены, около 1 тысячи человек получили ушибы. 25% домов на южном берегу были полностью разрушены. Стихия отломила западный зубец горы Ай-Петри, обрушила скалу Монах в Симеизе. Наблюдались необычные явления природы. Многие видели в море огненные столбы, возникшие, как предполагают, вследствие возгорания метана, водорода и сероводорода.

Карты общего сейсмического районирования дают представление, что катастрофические землетрясения до 10 баллов могут случаться в Крыму раз в 5 тысяч лет.