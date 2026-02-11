В Балаклаве построят гидроаккумулирующую электростанцию

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) для строительства Балаклавской гидроаккумулирующей станции (ГАЭС) в Крыму будет подготовлено до конца текущего года, сообщил ТАСС член правления компании «Русгидро» Роман Бердников.

«Это называется декларация. Смотрим декларацию, соответственно, есть поручение министерства [энергетики]. В этом году, до конца года [будет готово ТЭО]. Декларация — это по сути дела технико-экономическое обоснование. То есть мы посмотрим, где возможно построить станцию, сколько это будет строить», — сказал он.

Р.Бердников уточнил, что Русгидро также будет необходимо провести предпроектные изыскания для строительства объекта.

В 2024 году «Системный оператор» включил в проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года восемь проектов гидроэлектростанций и шесть проектов гидроаккумулирующих станций. В их число вошла и Балаклавская ГАЭС мощностью 330 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2031 году.

Русгидро — крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,7 ГВт. Крупнейшими акционерами «Русгидро» являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг «Эн+» (9,61%).

Справка

Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) — гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки. Принцип действия состоит в закачивании воды в высоко расположенный водоем, используя избыточно вырабатываемую сетевую энергию в период наименьшего потребления, и затем спуске ее обратно с выработкой электроэнергии в период наибольшего потребления. Гидроаккумулирующие системы на сегодняшний день являются самой мощной формой накопления энергии.